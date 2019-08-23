- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى مجموعة المجدوعي بالرياض وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف شاغرة لدى مجموعة المجدوعي بالرياض وجدة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف خدمات عملاء”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.
وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2019م.
وأشارت المجموعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة لدى مجموعة المجدوعي بالرياض وجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.