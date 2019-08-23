وظائف شاغرة : وظائف السعوديه اليوم الجمعة 23/8/2019

وظائف السعودية اليوم للمصريين، والمنشورة ضمن وظائف جريدة الأهرام الجمعة الأسبوعي، عدد 23 أغسطس 2019، وفرص عمل بالمملكة العربية السعودية للمهندسين، ووظائف في مجال البيع والتسويق، على ان يتم أرسال السيرة الذاتية عن طريق البريد الإلكتروني الموجدود في الإعلان بالاسفل. وظائف السعودية بتاريخ اليوم الجمعة 23/8/2019 مطلوب للعمل في السعودية: مهندس مبيعات أجهزة طبية.

أخصائي تسويق مستهلكات أجهزة التنفس الصناعي.

مشرف مبيعات وتسويق.

اخصائي تسويق اجهزة مراقبة مريض متطورة.

اخصائي تسويق خيوط جراحية. شروط وظائف السعودية بجريدة الاهرام الجمعة 23/9/2018 رخصة قيادة.

شخصية ديناميكيا قيادية.

العمر من 25 الى 35 عاما.

خبرة في مجال مبيعات نفس المنتجات لا تقل عن 5 سنوات.

خبرة اشرافية تسويقية في نفس مجال المنتجات لا تقل عن 3 سنوات.

شهادة جامعية.

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