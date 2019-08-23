شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني تعلن عن حاجتها لوظيفة إدارية والان مع التفاصيل

أعلنت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مسؤول إداري). وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها- خبرة لا تقل عن سنتين- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

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