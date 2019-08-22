2019-08-22

وظائف شاغرة لدى متاجر السروات في جدة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت متاجر الشركة العربية المحدودة “السروات”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “محاسب”؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.

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وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).