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وظائف شاغرة لدى شركة موبايلي في الرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير التخطيط الاستراتيجي وبحوث السوق.
– أخصائي مهني أول تصميم المبيعات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 سبتمبر 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (من هنا).
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