2019-08-22

وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في رابغ والشقيق

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من رابغ، والشقيق.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

Advertisements

. مهندس ميكانيكي (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. مشغل/ رجل إطفاء (الشقيق): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).