وظائف شاغرة : وظائف خالية في مصرف أبو ظبي الإسلامي.. تعرف على التفاصيل

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي عن حاجته لشغل وظائف خالية، من أجل العمل بفروع البنك في جمهورية مصر العربية، وجاءت الوظائف على النحو التالي:
أولا وظيفة (Senior Auditor / Auditor (Retail
ويشترط مصرف أبو ظبي الإسلامي من المتقدم لشغل هذه الوظيفة أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس المناسبة للوظيفة، كما يشترط البنك أن يكون المتقدم لدية خبرة 3 سنوات على الأقل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.
ثانيا وظيفة Cyber Security Analyst/Senior Analyst
ويشترط مصرف أبو ظبي الإسلامي من المتقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل، وأن يكون لديه الخبرة، وعلى إجادة تامة بمهارات الإتصال، وإدارة الوقت، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.
ثالثًا وظيفة Business Information Security Manager
ويشترط مصرف أبو ظبي الإسلامي من المتقدم لشغل هذه الوظيفة الخبرة 7 سنوات فأكثر، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.
رابعا وظيفة Stores & Document Archiving Head
ويشترط مصرف أبو ظبي الإسلامي من المتقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على درجة جامعية عالية، والخبرة لاتقل عن 7 سنوات، والقدرة على حل المشكلات، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــــــا.
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