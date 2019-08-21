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وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة شاهيني
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، ومكة المكرمة.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. قائد فريق المستودع (مكة المكرمة).
. مشرف خدمة العملاء (الرياض).
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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