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2019-08-21 وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة تقنية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض. وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى: Advertisements . رئيس قسم الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، ويفضل درجة الماجستير. . مسؤول التوظيف: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية. وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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