وظائف شاغرة : تعرف على تفاصيل و شروط وظائف «الهيئة القومية للبريد» الجديدة

أعلنت الهيئة القومية للبريد، عن وظائف شاغرة بإدارة خدمة العملاء (مركز الاتصالات)، والتي وصفتها الهيئة بأنها من أهم إدارات الهيئة نظرا لدورها الحيوي والمحوري. وبحسب إعلان هيئة البريد، فإن الوظائف المطلوبة متوفرة لقاطني القاهرة الكبرى، وبمركز الاتصالات التابع للهيئة، وسيكون العمل بنظام الورديات، وسيكون فيها الموظف منوط بالرد على استفسارات وطلبات العملاء بكفاءة تامة، وتحقيق معايير الجودة، والترويج وبيع منتجات الهيئة المختلفة. أقرأ أيضا: وزارة التربية والتعليم: تعيين 60 ألف معلم بمسابقة رسمية لسد العجز بالمحافظات والأولوية لمعلمي العقود المؤقتة Advertisements برواتب مجزية تصل لـ 10000 جنيه.. فرص عمل للمصريين في السعودية وبحسب إعلان الهيئة، يشترط للتقدم للوظيفة الحصول على مؤهل عالي، وأداء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها. ولإرسال الذاتية على البريد الإلكتروني التالي [email protected]

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