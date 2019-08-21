أعلنت شركة البريد المصري للنظم wavs عن حاجتها إلي تعيين موظفين خدمة عملاء / مركز الاتصالات للعمل داخل هيئة البريد المصري، وذكرت بعض الشروط التي يجب أن تنطبق علي من يتقدم لطلب الالتحاق بتلك الوظيفة، كما ورد بالإعلان أن المتقدم للحصول على الوظيفة المطلوبة وهي ممثلي خدمة العملاء يجب أن يكون من سكان القاهرة الكبرى فقط (القاهرة- الجيزة- القليوبية). إعلان وظيفة البريد المصري 2019 ممثلي خدمة عملاء/ مركز اتصالات نقدم لكم أهم الشروط التي وردت في إعلان وظيفة ممثلي خدمة العملاء بالبريد: أن يكون المتقدم من الخريجين وحاصل على مؤهل عالي. أن يكون المتقدم قد أدى فترة الخدمة العسكرية، أو تم الإعفاء منها. أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى فقط (القاهرة والجيزة والقليوبية). مميزات الوظيفة والهدف منها العمل بنظام الورديات.

الرد على استفسارات وطلبات العملاء بكفاءة تامة.

أن تحقق معايير الجودة.

فرصة لمستقبل مهني واعد.

الترويج وبيع منتجات هيئة البريد. طريقة التقديم للوظيفة عبر الإنترنت كما وردت في الإعلان يقوم المتقدم بإرسال ملف السيرة الذاتية الخاص به عن طريق البريد الإلكترونى التالي: [email protected] مميزات المتقدم للوظيفة أن يكون شخص إيجابي وطموح ولديه مرونة جيدة فى التعامل. يحب مساعدة الآخرين ومتعاون مع فريق العمل. يتمتع بمهارات التواصل مع الآخرين. قادر على العمل تحت ضغط، يتحمل ضغوط العمل. لديه القدرة على توقع وفهم احتياجات العميل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة : إعلان وظائف البريد المصري 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.