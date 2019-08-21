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114 وظيفة شاغرة في مدينة الأمير سلطان الطبية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض عن توفر عدد (114) وظيفة صحية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. ممرض قانوني ثالث (عدد 50 وظيفة): شهادة الدبلوم في تخصص التمريض.
. ممرض قانوني ثانٍ (عدد 50 وظيفة): درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.
. سكرتير طبي (عدد 14 وظيفة): شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية الطبية.
وأوضحت المدينة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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