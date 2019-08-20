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وظائف إدارية وصحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. سكرتير طبي: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية.
. طبيب أسنان عام: شهادة البكالوريوس في تخصص طب وجراحة الأسنان.
. جراح الفم والوجه والفكين: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص جراحة الوجه والفكين.
وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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