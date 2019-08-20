- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظيفة شاغرة لدى الطيران العماني في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظيفة شاغرة لدى الطيران العماني في جدة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الطيران العماني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “وكيل- خدمة العملاء”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر وظيفة شاغرة لدى الطيران العماني في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.