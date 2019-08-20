2019-08-20

وظيفة شاغرة لدى الطيران العماني في جدة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الطيران العماني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “وكيل- خدمة العملاء”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظة جدة.

Advertisements

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).