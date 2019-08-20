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8 وظائف شاغرة لدى نسما القابضة في مكة المكرمة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “شركة الحافلات الحديثة المحدودة” في منطقة مكة المكرمة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدير المحاسبة والتدقيق.
. محلل مالي.
. مشرف البنوك والخزينة.
. مشرف المشتريات.
. مشرف التأمين والمطالبات.
. منظف أول المرفق.
. مشرف تنظيف المرفق.
. منظف المرفق.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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