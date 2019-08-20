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9 وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. أخصائي ثاني الرواتب.
. مهندس معدات دوارة.
. مهندس أول تحسين.
. مهندس ثاني عمليات.
. فني مختبر مراقبة الجودة.
. فني أول مختبر مراقبة الجودة.
. أخصائي تقني أجهزة مختبر.
. كيميائي أول.
. أخصائي أول جودة المشروع.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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