وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

2019-08-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني سمعي بصري: درجة البكالوريوس في تخصص الإلكترونيات، أو أي مجال ذي الصلة.

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. مهندس معدات سمعية وبصرية: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الإلكترونيات.

. منسق الندوات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، اللغة الإنجليزية، أو العلاقات العامة)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).