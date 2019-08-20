وظائف بشركة هيونداي السعودية في 7 مدن بالمملكة

2019-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة للرجال، للعمل في 7 مدن بالمملكة (جدة، المدينة المنورة، ينبع، أبها، مكة المكرمة، تبوك، الطائف)، بمسمى (استشاري استقبال صيانة)، وذلك وفقاً للشروط وبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– استشاري استقبال صيانة.

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أماكن العمل:

1- جدة.

2- المدينة المنورة.

3- ينبع.

4- أبها.

5- مكة المكرمة.

6- تبوك.

7- الطائف.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة الدبلوم من الكلية التقنية.

3- خلفية ميكانيكي في السيارات.

4- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال السيارات والصيانة.

5- الإلمام باللغة العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

6- العمر ما بين 26 إلى 40 سنة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/08/20م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (تعبئة نموذج التوظيف): اضغط هنا