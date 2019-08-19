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وظائف صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.
وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي جراحة العظام- الأطفال: شهادة الماجستير في تخصصات: (جرحة العظام، الطب الرياضي، جراحة تنظير المفصل، إعادة بناء المفاصل، جراحة العظام عند الأطفال، تصحيح التشوه، جراحة الأورام العظمية، وجراحة الأطراف).
. طبيب الأطفال العام: شهادة الماجستير فأعلى في تخصص طب الأطفال، أو المجالات ذات الصلة.
. طبيب- أمراض النساء التوليد: شهادة الدكتوراه في تخصص طب أمراض النساء والتوليد.
. مدير تمريض أول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التمريض.
وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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