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2019-08-19 وظائف شاغرة للجنسين في جمعية ساعد بعرعر متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت جمعية ساعد الخيرية بعرعر، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: – محاسب. – سكرتير تنفيذي. – مدير برامج. Advertisements – مدير تسويق. – مدير تطوع. – مدير موارد بشرية. – مدير علاقات عامة وإعلام. وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية وصورة للهوية وصور للشهادات العلمية والخبرات في ملف بصيغة (؛PNG – JPG -PDF) معنونة بالوظيفة المطلوبة عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مشيرة إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 18-12-1440هـ، ويستمر لمدة أسبوع فقط.









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