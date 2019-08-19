6 وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالجبيل

2019-08-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي ثالث- الأنابيب.

. عالم أنابيب.

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. مهندس ثالث- التطبيقات والدعم الفني.

. مهندس عمليات- البولي بروبيلين.

. مهندس التحكم في العمليات- الأمن السيبراني.

. مهندس التحكم في العمليات- التطبيقات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).