وظائف إدارية شاغرة في معهد خدمات البترول

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.

وأبرز المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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. مراقب المستندات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مساعد التعلم الإلكتروني: شهادة الكلية التقنية في تخصص ذي الصلة.

وأوضح المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).