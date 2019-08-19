وظيفة معيد شاغرة في كلية علوم الأرض بجامعة المؤسس

2019-08-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة “معيد”، والمخصصة لقسم الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بُعد تخصص الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بُعد، طلاب عدد (1) للعام الدراسي 1440هـ، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بُعد من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– ألّا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

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– ألّا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو IELTS.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة قدرات الجامعيين.

– ألّا يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من (وثيقة التخرج- كشف درجات معتمد- وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات) إن وجدت إلى مكتب رئيس قسم الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بُعد مبنى رقم (55) غرفة رقم (14 أو 15)، ص.ب 20806 جدة، الرمز البريدي (21589)، أو على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وذلك اعتباراً من تاريخ 24 /12 /1440هـ حتى 24 /1 /1441هـ، خلال الدوام الرسمي.