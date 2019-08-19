وظائف إدارية وصحية شاغرة في مدينة سعود الطبية

2019-08-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مطور أول تطبيقات هواتف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، علوم الحاسوب).

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. محلل أعمال أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، نظم المعلومات).

. أخصائي تمريض: درجة البكالوريوس في تخصص علوم التمريض.

. مسجل أورام: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الرعاية الصحية، وإدارة المستشفيات).

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).