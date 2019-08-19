وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (رجال أمن) لحديثي التخرج ولذوي الخبرة لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض ومحافظة جدة، بالمسميات التالية (رجل أمن أول، ورجل أمن ثالث)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- رجل أمن أول (Security Man I) (جدة):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذات صلة.

– رخصة قيادة سارية المفعول.

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3- رجل أمن ثالث (Security Man III) (الرياض):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة (التدريب على رأس العمل).

– رخصة قيادة سارية المفعول.

خطوات التقديم:

1- بعد الدخول على رابط التقديم في خانة (Date Posted) قم باختيار (Last Week).

2- بعد البحث قم باختيار الوظيفة والتسجيل في الموقع.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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