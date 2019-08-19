وظائف

وظائف لحديثي التخرج عبر برنامج تمهير في شركة تحكم

0 نشر
editor25 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف لحديثي التخرج عبر برنامج تمهير في شركة تحكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-19

وظائف لحديثي التخرج عبر برنامج تمهير في شركة تحكم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة للتحكم التقني والأمني الشاملة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب القبول لحديثي التخرج عبر برنامج (تمهير) لحملة البكالوريوس في التخصصات التقنية والإدارية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات والوظائف:
1- ضمان الجودة (Quality Assurance).
2- مُنسق مشروع (Project Coordinator).
3- مطوّر تطبيقات أندرويد (Andriod Developer).
4- مطوّر برامج (Software Developer).
5- دعم فني (Technical Support).
6- أخصائي شبكات (Network Specialist).
7- اختبار التطبيقات (Application Tester).

Advertisements

الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حديثو التخرج من حملة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
3- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
5- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
6- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم).

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/08/19م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف لحديثي التخرج عبر برنامج تمهير في شركة تحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا