وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الفيصل

2019-08-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على رتبة “معيد”، للرجال والنساء، للعمل في عدد من الكليات، وترغب الجامعة بشغل تلك المراتب بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها بدرجة جيد جداً بطريقة الدراسة انتظام (مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم)، أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي فيتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير ما يعادل تقديره جيد جداً.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم (28) سنة.

– أن يتم تقديم على الأقل رسالتي توصية (ذات علاقة بطلب التعيين) من أعضاء هيئة تدريس أشرفوا على تدريسه في المرحلة الجامعية.

Advertisements

– اجتياز المتقدم للمتطلبات والشروط الخاصة بالقسم (الامتحانات التحريرية، إتقان اللغة الإنجليزية أو التوفل، إجازات الحاسب الآلي وغيرها).

– التوقيع على التعهد الخطي بمواصلة الدراسات العليا بالجامعات المرموقة عالمياً في مجال التخصص العلمي وذلك خلال السنتين الأوليين من تاريخ المباشرة لمهام الوظيفة.

– في حالة التقديم الجديد لوظيفة (معيد) يجب ألا يكون المتقدم على رأس وظيفة حكومية رسمية غير تعاقدية، وإذا ثبت غير ذلك سوف يتم استبعاده مباشرة.

– أن يتم استيفاء أي متطلبات أخرى يقرها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم والكلية المعنية.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 24 ذو الحجة 1440هـ وحتى نهاية يوم السبت الموافق 1 محرم 1441هـ، وذلك من خلال الرابط التالي: (هنا).

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن التخصصات المطلوبة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).