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2019-08-18 وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى وزارة النقل متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت وزارة النقل السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الهندسية والإدارية، لخريجي الشهادة الجامعية، وذلك وفق التخصصات التالية: – هندسة سلامة الطرق. – هندسة مدنية. – أمن المعلومات. – إدارة الأداء. – التخطيط الاستراتيجي. – التخصيص. – إدارة المشاريع. Advertisements – هندسة صناعية. – تطوير الأعمال. – تقنية المعلومات. – موارد بشرية. – المالية. – إدارة البيانات والمعلومات. وأوضحت الوزارة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية بصيغة (PDF) عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]). ولمعرفة تفاصيل أكثر عن إعلان الوظائف، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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