وظائف نسائية شاغرة لحملة الثانوية في شركة صلة

2019-08-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صلة المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء، على مسمى “ممثلة خدمة عملاء”؛ وذلك للعمل عن بُعد ضمن نظام الشفتات المسائية من المنزل، لدى فروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في مدينة الدمام.

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وأبرزت شركة صلة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت شركة صلة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).