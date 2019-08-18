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2019-08-18 600 وظيفة شاغرة للجنسين في وزارة الصحة متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت وزارة الصحة عن توفر عدد ٦٠٠ وظيفة صحية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس. وقالت وزارة الصحة إن الوظائف الشاغرة في التخصصات التالية: Advertisements – أخصائي صحة عامة (جميع المسارات). – أخصائي تثقيف صحي. – أخصائي وبائيات. ودعت الوزارة الراغبين والراغبات بالتقديم التسجيل عبر موقع الوزارة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019م، وذلك عبر الدخول عبر الرابط التالي: (هنا).









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