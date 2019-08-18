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2019-08-18 7 وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وحائل، والجبيل، وينبع”. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مشرف- الصيانة الكهربائية (ينبع). . مهندس معدات دوارة (الجبيل). . مهندس العمليات- البوليمر (الجبيل). . مهندس- عمليات تكسير الإيثيلين (الجبيل). Advertisements . مهندس معدات ثابتة (الجبيل). . رئيس قسم- مبيعات صب البلاستيك (حائل). . مستشار أول- استراتيجية المواهب والعلامات التجارية (الرياض). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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