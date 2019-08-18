وظائف شاغرة : القوي العاملة تعلن عن موعد تلقي طلبات 100 وظيفة بالمملكة العربية السعودية

100 وظيفة بالمملكة العربية السعودية برواتب مجزية، بعد أن أعلنت وزارة القوي العاملة عن وظائف المملكة العربية السعودية، فقد أشارت الي أن بدء تلقي طلبات الوظائف سيبدأ من يوم الأحد المقبل ويستمر حتي يوم الخميس، وهذه الوظيفة وصل عددها نحو 100 وظيفة بمهنة جزار دواجن لشركة المراعي الموجودة بالمملكة العربية السعودية بمدينة حائل، ومن خلال هذا المقال نعرض لكم شروط 100 وظيفة المعروضة بالمملكة العربية السعودية.

شروط وظائف القوي العاملة

وقد أشار “محمد سعفان” وزير القوي العاملة الي شروط 100 وظيفة:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول علي الوظيفة لديه خبرة تتراوح ما بين 3 الي 4 سنوات في مهنة جزار دواجن.

اشترط ان يكون السن كحد أدني 25 سنة وكحد أقصي 40 سنة.

واشترط أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة كحد أدني.

ويشترط ان يجتاز الاختبارات العلمية والمقابلات التي تتم في مكتب التوظيف السعودي.

ووفقا لما جاء في بيان له أن المرتب الأساسي لهذه المهنة يكون 2004 ريال سعودي كل شهر، بالإضافة الي 400 ريال سعودي بدل طعام، وهذا ما يعادل بالعملة المصرية حوالي 10 آلاف و 600 جنيه مصري، كما أن العمل متوفر به السكن خاص بالعمال مقدم من قبل الشركة، ومن مميزات العمل له تأمين صحي وعقد عمل واجازة سنوية بتذكرة ذهاب وعودة، كما أن الشركة تتكفل بمصاريف وأتعاب التأشيرة وتذكرة السفر، ولن يقبل عامل بدون أن تكون أوراقه كاملة.

ومن الجدير بالذكر ضرورة تقديم السيرة الذاتية أثناء تقديم طلبات الوظيفة، التي يتم التقديم بها الي قسم تلبية الاحتياجات في الخارج في مكتب الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل، في العنوان التي تمت الاشارة اليه من قبل وزارة القوي العاملة في مدينة نصر -3 شارع يوسف عباس- بمحافظة القاهرة.