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2019-08-16 7 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وتدريبية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وتبوك، والظهران”. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مشغل أجهزة المحاكاة (الرياض). . فني محاكاة مراقبة الحركة الجوية (الرياض). . مشغل وحدة تحكم مراقبة الحركة الجوية (الرياض). Advertisements . مدرب مراقبة الحركة الجوية (الرياض). . مسؤول ضمان الامتثال- تدريب الملاحة البحرية (الظهران). . مدرب أول- التدريب الأكاديمي (الظهران). . فني التحكم في التآكل- الهوك (تبوك). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أغسطس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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