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2019-08-14 وظائف شاغرة لدى نسما القابضة بمكة المكرمة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتدريبية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “شركة الحافلات الحديثة المحدودة” في منطقة مكة المكرمة. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مشرف قسم التدريب. . موظف قسم التدريب. Advertisements . مدرب قيادة الحافلات. . مدرب الحافلات الفنية. . مدرب صيانة الحافلات. وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أغسطس 2019م. وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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