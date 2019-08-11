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وظائف شاغرة لدى شركة أسمنت اليمامة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة اسمنت اليمامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إدارات ومصانع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. محلل (جدة).
. مسمي (الرياض).
. استشاري أول تطبيقات الأعمال (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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