وظائف شاغرة لدى شركة أكسيوم تليكوم

2019-08-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أكسيوم تليكوم السعودية- المتخصصة في مجال تجارة وتوزيع الهواتف المحمولة والإكسسوارات- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مراقب المخزون: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.

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. مشرف العلامة التجارية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أغسطس 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)