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وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالجبيل وحائل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وحائل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي ثاني- تصاميم وبرامج (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.
. أخصائي ثالث- شبكات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو ما يعادلها.
. مهندس ميكانيكي (حائل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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