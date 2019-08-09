2019-08-09

وظيفة قيادية شاغرة لدى كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC”- عبر موقعها الإلكتروني- وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، على مسمى “مدير إدارة البرامج والمشاريع- BGCEL”؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأبرزت الكلية، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة الماجستير فأعلى في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت إدارة الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)