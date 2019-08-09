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17 وظيفة شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، وتبوك، والظهران، والطائف).
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. فني تسليح- الهوك (تبوك).
. فني دعم أدوات الإنهاء الدقيقة- التايفون (الطائف).
. مشرف التصنيع- التايفون (الطائف).
. مشرف فني ميكانيكي معدات أرضية- التايفون (الطائف).
. مفتش مراقبة الجودة- التايفون (الطائف).
. مشرف متجر خزان الوقود- التايفون (الطائف).
. أخصائي تحليل بيانات الخدمة- التايفون (الطائف).
. كبير مهندسين صيانة الذخيرة- التورنادو (الظهران).
. مشرف أول الأسلحة- التايفون (الطائف).
. أخصائي تقني/ خط الدعم الفني LTS2- التايفون (الطائف).
. مشرف أول ميكانيكي- التايفون (الطائف).
. أخصائي تقني/ خط الدعم الفني LTS1- التايفون (الطائف).
. مشرف فني التصنيع- التايفون (الطائف).
. فني صيانة الخروج- التايفون (الطائف).
. رئيس سلامة المنتجات والبيئة (الرياض).
. أخصائي أنظمة التدريب (الظهران).
. مدير أول العقود (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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