وظائف إدارية شاغرة لدى شركة أرامكس

2019-08-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكس “Aramex” المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول- ضمان الجودة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

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. مدير حسابات المبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو المجالات ذات الصلة.

. مسؤول- إدارة المشاريع: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).