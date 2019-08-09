15 وظيفة شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا

2019-08-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في المدن التالية: “مكة المكرمة، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير الخدمة (للسعوديين/ مكة المكرمة).

. فني صيانة- ورشة (عدد 5 وظائف/ المنطقة الشرقية).

Advertisements

. فني دهان- سيارات (عدد 5 وظائف/ المنطقة الشرقية).

. مدير الخدمة (عدد وظيفتين/ المنطقة الوسطى).

. مدير الخدمة (عدد وظيفتين/ المنطقة الشرقية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).