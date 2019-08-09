وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بوبا للتأمين

2019-08-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول- مكتب الاستثمار: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

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. مسؤول- مراقبة الموردين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة).

. مسؤول- محاسبة الموردين: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

. مسؤول- إدارة الأصول وعمليات الخزانة: درجة البكالوريوس في تخصص المالية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).