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وظائف قيادية شاغرة لدى نسما للكهرباء
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نسما للكهرباء” في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير مكتب إدارة المشاريع: درجة الماجستير في تخصص إدارة المشاريع، أو المجالات ذات الصلة.
. مدير التخطيط (عدد وظيفتين/ للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة التخطيط.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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