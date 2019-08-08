وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى الخدمات الصحية بالجبيل

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة لدى الخدمات الصحية بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-08

وظائف إدارية شاغرة لدى الخدمات الصحية بالجبيل

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بمحافظة الجبيل.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

Advertisements

. رئيس قسم المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التوريد، والمشتريات)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي توظيف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، والإدارة).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أغسطس 2019م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية شاغرة لدى الخدمات الصحية بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا