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وظائف إدارية شاغرة لدى الخدمات الصحية بالجبيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بمحافظة الجبيل.
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. رئيس قسم المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التوريد، والمشتريات)، أو المجالات ذات الصلة.
. أخصائي توظيف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، والإدارة).
وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أغسطس 2019م.
وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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