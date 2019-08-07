وظائف شاغرة لدى البنك الأهلي في 9 مدن

2019-08-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الأهلي التجاري، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار، الأعمال البنكية، التأمين، المبيعات، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي)؛ وذلك للعمل بفروع البنك في المدن التالية: “المخواة، والعقيق، والعلا، وحبونة، ووادي الدواسر، والسليل، وتنومة، والنعيرية، والصرار”.

وأبرز البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مصرفي فروع (المخواة).

. مصرفي فروع (العقيق- الباحة).

. مصرفي فروع (العلا).

. مصرفي فروع (حبونة).

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. مصرفي فروع (وادي الدواسر).

. مصرفي عمليات (السليل).

. مصرفي فروع (تنومة).

. مصرفي عمليات (النعيرية).

. مصرفي فروع (الصرار).

وأوضح البنك، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2019م، مشيرًا إلى أنَّه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)