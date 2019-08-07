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6 وظائف شاغرة لدى مجموعة شاهيني
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير المستودعات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الخدمات اللوجستية، وإدارة سلسلة التوريد، وإدارة الأعمال).
. مخطط الطلبات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، الهندسة الصناعية).
. أمين مستودع (عدد 4 وظائف/ الرياض): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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