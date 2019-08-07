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2019-08-07 18 وظيفة إدارية في الدفاع المدني والتقديم عبر جدارة متابعات الخليج 365 - الرياض دعت المديرية العامة للدفاع المدني الخريجين والخريجات للتقدم على شغل 18 وظيفة إدارية من خلال منظومة التوظيف جدارة. وقال الدفاع المدني إن التقديم سيكون اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 / 12 /1440 هـ حتى يوم الأربعاء الموافق 20 / 12 /1440 هـ. Advertisements ونشر الدفاع المدني تفاصيل الوظائف كما يلي:









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