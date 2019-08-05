وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى.

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. أخصائي المحاسبة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة).

. مدير علاقات الموظفين: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).