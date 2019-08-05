وظائف للجنسين في هيئة السوق المالية

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة شاغرة للرجال والنساء، للعمل بمسمى (أخصائي – إدارة المخاطر الداخلية)، لحملة درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في التخصصات التالية (المالية، إدارة الأعمال، اقتصاد) أو ما يعادلها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة بالرابط أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي – إدارة المخاطر الداخلية.

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الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في التخصصات التالية (المالية، إدارة الأعمال، اقتصاد) أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن 8 سنوات لدرجة البكالوريوس أو خبرة لا تقل عن 6 سنوات لدرجة الماجستير في (الإدارة المالية أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد) أو ما يعادله.

4- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

5- التفرغ التام.

6- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7- اجتياز المقابلات الشخصية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الإثنين 2019/08/05م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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