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وظائف للجنسين في هيئة السوق المالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة شاغرة للرجال والنساء، للعمل بمسمى (أخصائي – إدارة المخاطر الداخلية)، لحملة درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في التخصصات التالية (المالية، إدارة الأعمال، اقتصاد) أو ما يعادلها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة بالرابط أدناه.
المسمى الوظيفي:
– أخصائي – إدارة المخاطر الداخلية.
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في التخصصات التالية (المالية، إدارة الأعمال، اقتصاد) أو ما يعادلها.
3- خبرة لا تقل عن 8 سنوات لدرجة البكالوريوس أو خبرة لا تقل عن 6 سنوات لدرجة الماجستير في (الإدارة المالية أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد) أو ما يعادله.
4- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
5- التفرغ التام.
6- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
7- اجتياز المقابلات الشخصية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الإثنين 2019/08/05م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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