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وظائف إدارية شاغرة لدى تنمية الصادرات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد وظيفتين إدارية شاغرة للرجال، على مسمى “مدير أول علاقات العملاء”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها، ويفضل وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2019م.
وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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